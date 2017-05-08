أخبار مصر- حمودة كامل

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية والسفير د. هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية اليوم 8 الجاري وفداً من كبار العسكريين والمدنيين الأمريكيين، الذين يزورون مصر في جولة بالمنطقة، وذلك ضمن برنامجٍ تعليمي عسكري مهني مشترك للواءات والعُمداء وكبار أعضاء الخدمة التنفيذية الذين تم ترقيتهم حديثاً.

وتضمن اللقاء استعراض المواقف السياسية المصرية اتصالاً بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات المصرية الأمريكية في ضوء الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، إضافةً إلى جهود مصر في مُكافحة الإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.