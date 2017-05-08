أول عربة بسواعد مصرية 2017/05/08 - 22:16 أول عربة بسواعد مصرية2017-05-08T22:16:24+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير المالية يعرض بيان الحكومة حول موازنة 2017 2018 أمام النواب القوات المسلحة تحتفل بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني الرئيس السيسي يستقبل عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مراسم إستقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله البحرين القوات الجوية تحبط محاولة لإختراق الحدود الغربية إنطلاق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى المسئولية المجتمعية
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