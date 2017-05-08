القاهرة أ ش أ

احرز أحمد أسامة الجندي لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث ونادي الصيد, المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للشباب تحت 18 سنة, التي أقيمت بمدينة برشلونة الإسبانية.

وحصل أحمد الجندي على مجموع نقاط 1188 نقطة, متفوقا بذلك على اللاعب الفرنسيجانموريكاصاحب الميدالية الفضية بمجموع نقاط 1169 نقطة, واللاعب الإسباني كريستيانو تشاميزو صاحب الميدالية البرونزية الذي حصل على مجموع نقاط 1151 نقطة.

وشارك في البطولة 74 لاعبا ولاعبة من 11 دولة هي: مصر, وفرنسا, وروسيا, والمكسيك, ومولدوفا, والبرتغال, والأرجنتين, وإنجلترا, وسويسرا, والسويد, بالإضافة إلى الدولة المنظمة إسبانيا.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث المهندس شريف العريان عن سعادته بفوز اللاعب بذهبية البطولة, قائلا إن هذا النجاح جاء نتيجة التعاون الدائم بين الاتحاد ونادي الصيد الذي يسعى دائما للاهتمام بالعناصر المتميزة بلعبة الخماسي الحديث.