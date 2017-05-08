القوات المسلحة تحتفل بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني 2017/05/08 - 21:35 القوات المسلحة تحتفل بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني2017-05-08T21:35:37+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يستقبل عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مراسم إستقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله البحرين القوات الجوية تحبط محاولة لإختراق الحدود الغربية إنطلاق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى المسئولية المجتمعية جهود ضبط الأمن بالشارع المصري وزيرا النقل والري يوقعان بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري ومصلحة الري
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