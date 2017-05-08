الرئيس السيسي يستقبل عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 2017/05/08 - 21:28 الرئيس السيسي يستقبل عبدالوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية2017-05-08T21:28:11+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة مراسم إستقبال رسمية للرئيس السيسي لدى وصوله البحرين القوات الجوية تحبط محاولة لإختراق الحدود الغربية إنطلاق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى المسئولية المجتمعية جهود ضبط الأمن بالشارع المصري وزيرا النقل والري يوقعان بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري ومصلحة الري رئيس الوزراء يفتتح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للإتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
أضف تعليقاً