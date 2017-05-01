الإسماعيليةأ ش أ

أصيب شخصان نتيجة تصادم قطارين بمحطة الإسماعيلية للسكك الحديدية.

كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى اخطارا بإصابة سائق قطار وسيدة بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم إثر تصادم قطارين بمحطة السكة الحديد بالإسماعيلية أثناء رجوع أحد القطارات للخلف ما أدى إلى اصطدامه بقطار آخر أدى إلى تهشم جزء من مؤخري القطار وعربة القطار الآخر.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن حركة القطارات لم تتعطل بالمحافظة والمحافظات الأخرى , وتسير بصورة طبيعية , فيما تأخر عبور قطار الزقازيق الاسماعيلية نصف ساعة فقط وقت وقوع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى كلفت لجنة من السكك الحديدية بمعاينة القطارين وإعداد تقرير عن أسباب وقوع الحادث.