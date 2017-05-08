القاهرة - أخبار مصر

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وبناءً على معلومات إستخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات إستعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى.

وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة إقلعت تشكيلات من القوات الجوية لإستطلاع المنطقة الحدودية وإكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور إختراق خط الحدود الدولية، وأسفرت العملية التى إستمرت على مدار 48 ساعة الماضية عن رصد وإستهداف 15 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل.

فيما إستمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود فى إستطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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