القاهرة - اخبار مصر

قاد عبد الله السعيد لاعب الأهلى، فريقه لتحقيق فوزا كبيرا على النصر للتعدين، 4-0 خلال المباراة التى جمعهما على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز عبد الله السعيد “هاتريك” فى التعدين فى الدقائق 33 و50، و70، كما أحرز الإيفوارى سليمانى كوليبالى هدفه فى الدقيقة 62 .

وعزز المارد الأحمر تصدره للدوري بعد ان ارتفع رصيده الى 74 نقطة

بينما توقف رصيد التعدين عند 22 نقطة بالمركز السادس عشر.