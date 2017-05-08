اسطنبول - أ ف ب

أعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الاثنين ان النقاش حول إمكان نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس “في غير محله مطلقا”، ويجب الكف عنه.

ودعا أردوغان خلال مؤتمر في اسطنبول الى ضرورة توخي الحذر بشأن القضايا المتعلقة بوضع القدس، مؤكدا أن مجرد “نقل حجر” يمكن أن يترك عواقب خطرة.

واضاف ان “النقاش حول إمكان نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل الى القدس في غير محله مطلقا، وبالتأكيد يجب سحبه من التداول”.

وخلافا للنهج المتبع تقليديا في الولايات المتحدة، وعد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية اليها، ما أثار استياء الفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي.

وانهى أردوغان، المدافع القوي عن القضية الفلسطينية، في يونيو ازمة دبلوماسية مع اسرائيل استمرت ست سنوات نجمت عن شن الجيش الإسرائيلي هجوما على سفينة تركية ضمن قافلة مساعدات الى غزة.