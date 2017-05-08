اخبار مصر-محمد خلف أمين

شنت الرقابة الإدارية ببني سويف حملة مكبرة على مجمع صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، التابع لوزارة التموين ​ بكوم أبو راضي بالواسطى​ والذي تبلغ سعته 60 ألف طن ​لمتابعة ​ ​تسليم الأقماح من الموردين ​بموسم 2017 ​با لخلايا التي تتكون منها الصوامع والبالغ عددها 12 خليه سعة الواحدة منها 5 آلاف طن .

قامت الحملة التي قادها عضو مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف، بمشاركة الرقابة التموينية، بمتابعة المخازن والهناجر البالغ عددها 7 تبلغ سعتها التخزينية 20 ألفا و 160 طنا، كما راجعت كافة الأجهزة والمعدات، واطلعت على ​ ​ الدفاتر، ​وأعمال التوريد، ومطابقة درجات النظافة للأقماح، وتابعت عمل اللجنة المكونة من أعضاء من التموين والزراعة والرقابة التموينية والشركات الموردة، وأعمال فصل الأقماح المحلية والمستوردة والتأكد من خلوها من الحشرات وتخزينها طبقا للمواصفات التي وضعتها وزارة التموين، ورصد المخالفات وتصويبها والتأكد من وجود وسائل الدفاع المدني في أماكن التخزين، ووجود خراطيم المياه وطفايات الحريق ومتابعة الشروط التخزينية من حيث السعة والأدوات المتوفرة من عروق خشبية وأغطية ومفارش والكميات التي تم استلامها وتخزينها فعليا مؤيدة بالمستندات والرصيد الدفتري، وتذليل المعوقات وحل ما يسفر عنه المرور من معوقات أو نقص خدمات .

وتابعت أعمال التوريد بصوامع بني سويف وسدس والواسطى، حيث تم الانتهاء من تسلم 22 ألف طن قمح ما بين محلي ومستورد .