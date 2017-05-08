بحثت الشرطة الكندية اليوم الاثنين عن رجل وطفل جرفتهما مياه السيول في كيبيك بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى رفع منسوب مياه الأنهار في الإقليم وسارع الجيش لوضع أكياس رمال أمام المنازل.

وأغلقت مدارس وهيئات حكومية أبوابها في بعض المناطق من الإقليم الذي يواجه أسوأ موجة سيول منذ عشرات السنين. وأعلنت مدينة مونتريال أكبر مدن الإقليم حالة الطوارئ يوم الأحد ونشرت وحدات من الجيش للمساعدة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السيارة التي كان بها الرجل والطفل انحرفت في نهر بمنطقة جاسبي في شرق كيبيك مساء الأحد.

وقال السارجنت كلود دوارنثو إن الرجل والطفل وامرأة صعدوا على سطح المركبة لكن المياه قلبت السيارة.

وأضافت الشرطة أن المرأة تشبثت بفرع شجرة ونجت لكن المياه جرفت الرجل والطفل ولا يزالا في عداد المفقودين حتى صباح الاثنين.

وبلغ منسوب الأمطار 60 مليمترا في شرق أونتاريو وغرب كيبيك أواخر الأسبوع الماضي.