نشرة المساء من اخبار مصر
القاهرة-اخبار مصر
ملك البحرين يمنح الرئيس السيسي “أرفع الأوسمة”
الملك حمد يثمن مساهمات أبناء مصر في التنمية بالبحرين
مصر والبحرين تتفقان على اهمية توحيد الصف العربي
بالفيديو.. القوات الجوية تحبط محاولة لإختراق الحدود الغربية
مقتل 8 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطريق سفاجا – سوهاج
القوات المسلحة تحتفل بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثانى الميدانى
تجديد حبس أسامة مالك واثنين آخرين 15 يوما احتياطيا بقضية رشوة
تأجيل افتتاح الجلسة العامة بالنواب لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
تأجيل إعادة محاكمة عز بـ “تراخيص الحديد”لـ 5 يوليو
هيكل يؤكد لسنا في عجلة لإصدار قانون تنظيم الإعلام
ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺯ: تطوير ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المخرج الوحيد من مشاكلنا
الحريري يعتبر انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا انتصارا للديمقراطية
“دول الجوار الليبي” يجددون التزامهم بمساندة ليبيا في انتقال سياسي سلمي
سيالة يؤكد أن التعديلات المرتقبة على الإتفاق السياسي الليبي لن تكون جوهرية
72 طائرة عسكرية تشارك في احتفالات عيد النصر بموسكو
وزيرة التخطيط تعرض الملامح الاساسية لخطة التنمية الاقتصادية أمام النواب
وزير المالية: نستهدف نموا 4.6%..وخفض البطالة إلى 11% بالموازنة الجديدة
6 مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
تباين مؤشرات البورصة.. وقانون الاستثمار يدعم الثلاثيني
الداخلية يهزم إنبي بهدف نظيف في الدوري
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