القاهرة - أ ش أ

أوضحت نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان المجتمع المدني له دور كبير في تنفيذ أهداف إستراتيجية 2030، وبخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها دون تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضحت المغربل في كلمتها خلال الملتقى الثالث للمسئولية المجتمعية أن ذلك التعاون في تنفيذ إستراتيجية الدولة 2030 ليس فقط في مرحلة التنفيذ، ولكن أيضا التعاون في مرحلة متابعة التنفيذ ووضع آليات للمراقبة، معربة عن أملها في أن يخرج الملتقى هذا العام بشراكات قوية في مجال العمل المستدام.

ولفتت إلى أن هناك أثرا إيجابيا جراء توجه الحكومة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة سواء الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لسد الفجوات القائمة, بما يحقق التنمية المستدامة , وعبر ورش عمل مشتركة والاستفادة من الخبرات والموارد الحالية لاستعادة الاقتصاد القومي.