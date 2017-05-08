القاهرة - اخبار مصر

اعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استقبال الشون والصوامع بالمحافظة 89 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح حتى الآن.

وأشار الشعراوي في تصريحات صحفية الى ان غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والاحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافه المواقع وتتلقى البلاغات عن اية معوقات لحلها اولا بأول بالتنسيق مع غرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة .

واضاف المحافظ ان لجان المتابعه الميدانيه من الوحدات المحلية والادارة العامة تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد للتيسير على الموردين .