إنطلاق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى المسئولية المجتمعية 2017/05/08 - 18:18 إنطلاق فعاليات الدورة الثالثة لملتقى المسئولية المجتمعية2017-05-08T18:18:17+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة جهود ضبط الأمن بالشارع المصري وزيرا النقل والري يوقعان بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري ومصلحة الري رئيس الوزراء يفتتح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للإتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس الفرنسى المنتخب يشارك باحتفالات انتصار 8 مايو ويتعهد بمكافحة الارهاب فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية يعزز الاندماج الأوروبى جهود ضبط الأمن
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