القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أهمية توحيد المعايير التجارية ومعايير الصحة النباتية والحيوانية بين الدول العربية والأفريقية، بما يساهم في تشجيع تلك التجارة البينية بين الدول العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر الطب البيطري العربي الحادي والثلاثين, والذي عقدته الجمعية الطبية البيطرية المصرية تحت شعار “تحديات التبادل التجاري في مجال الثروة الحيوانية في الوطن العربي وأفريقيا”، بحضور ممثلي عدد من الدول العربية والأفريقية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وأوضحت محرز ان هذا المؤتمر يعد ملتقى هاما لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والباحثين العلميين لعرض نتائج أبحاثهم التي تهدف إلى الارتقاء بالثروة الحيوانية من حيث الصحة والإنتاج، والتي تنتهي بدورها على صحة وسلامة المستهلك من توفير منتج غذائي آمن.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن التغييرات العالمية المعاصرة التي فرضت حتمية التعاون والتبادل التجاري بين الدول وبعضها, أدت إلى خلق تعاونيات واتحادات بين كثير من الدول في عدد كبير من المجالات، لافتة إلى أن صحة الحيوان تعتمد بشكل كبير على خلاصة البحوث التي يجريها الباحثون والمعامل والمعاهد البحثية في هذا الشأن.