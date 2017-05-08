اخبار مصر- سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكانن عن اطلاق حملة تنشيطية وترويجية لخدمات تنظيم الأسرة تحت شعار “صحتك فى تنظيم اسرتك” فى ثلاثة إدارات صحية بمحافظة سوهاج وهى ( طهطا – جرجا – سوهاج ) خلال الفترة من 8 الى 10 مايو الحالى.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع تنظيم الاسرة والسكان أن تنفيذ هذه القافلة يأتى تحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية لوصول الخدمات للفئات المستحقة بالأماكن النائية والمحرومة من الخدمة، لافته الى أن محافظات الوجه القبلى هى المحافظات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة وخاصة محافظة سوهاج.

وأضافت رئيس قطاع تنظيم الاسرة والسكان أن الحملة تستهدف الوصول بخدمات تنظيم الأسرة لعدد 2000 سيدة من المنتفعات الجدد والمترددات فى الإدارات المختارة خلال ايام تنفيذ الحملة.