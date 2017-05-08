الجزائر- أ ش أ

جدد وزراء خارجية دول الجوار الليبي التزامهم التام بمساندة ليبيا ومرافقتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي لأحكام الاتفاق السياسي والذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات قوية ذات مصداقية مستقرة وعادلة خدمة لكافة الليبيين.

وأكد وزراء الخارجية في البيان الختامي للدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري لدول الجوار والذي جرى في الجزائر العاصمة مساء اليوم الاثنين ،على أن الحل الدائم للأزمة الليبية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون بعد توقيعهم على الاتفاق المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 الذي حظي بدعم المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2259 المؤرخ في ديسمبر 2015 المتعلق بالوضع في ليبيا.

وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها واحترام الاتفاق المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي ورفض كل تدخل خارجي في الشئون الداخلية لليبيا ورفض الخيار العسكري.

وأعلن الوزراء ضرورة الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وعلى وحدة البلاد واحترام سلطة القانون والحفاظ على وحدة الجيش والشرطة الوطنية الليبية وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل ورفض العنف وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية.

كما أكدوا ضرورة تشجيع أن يتم الحوار بين الليبيين أنفسهم وفي ليبيا واحترام الطابع المدني للدولة الليبية والمسار الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات وضمان إقامة عدالة اجتماعية .

وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها دول الجوار مصر والجزائر وتونس والسودان والنيجر وتشاد وما قامت به من مساعي للمساهمة في تسوية الأزمة التي تشهدها ليبيا ، مرحبين باعتماد بيان تونس المتوج للاجتماع الثلاثي بين مصر والجزائر وتونس يوم 20 فبراير 2017 وأشاد الوزراء بتوصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي والتي يرون أنها تسمح بالتوافق حول حسن تطبيق أحكامه ، وفي هذا السياق شجع وزراء الخارجية انخراط كافة الأطراف الليبية في الحوار الوطني، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسئولة للاتفاق السياسي الليبي.

ويعكس اللقاء حول ليبيا حرص دول الجوار على الوفاء بالتزاماتها ببذل الجهود اللازمة من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية.