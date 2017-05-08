لوس أنجليس -رويترز

أعلن الموقع الرسمي لمغنية موسيقى الريف الأمريكية لوريتا لين يوم الجمعة أنها نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة في منزلها بهوريكين ميلز بولاية تنيسي.

وقال بيان على الموقع إن لين (85 عاما) نقلت إلى مستشفى ناشفيل يوم الخميس حيث “تخضع لرعاية طبية وتستجيب للعلاج ومن المتوقع أن تتعافي بشكل كامل”.

وأضاف البيان أن العروض المقبلة للمطربة تأجلت بناء على نصيحة أطبائها في الوقت الذي تتعافى فيه.

وكان من المقرر أن تقدم لين عرضا على مسرح كارولاينا في دورهام بولاية نورث كارولاينا يوم الجمعة كما أنها مرتبطة بعروض أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى شهر نوفمبر تشرين الثاني.

وحفرت لين المولودة بولاية كنتاكي اسمها في مجال غناء موسيقى الريف بأغان مثل (أنا فتاة هونكي تونك) التي طرحت في الستينيات و(ابنة عامل المناجم) التي طرحت عام 1970.