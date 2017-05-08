الجزائر - أ ش أ

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة ، أن التعديلات المرتقبة حول الإتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات بالمغرب في ديسمبر 2015 لن تكون جوهرية بل بسيطة وتهدف إلى تطبيق الإتفاق نفسه .

وأعلن سيالة – في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشئون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية الجزائري عبد القادر مساهل ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عقب اختتام اجتماع دول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائر – إن “التعديلات ليست جوهرية بل هي عملية جراحية بسيطة من أجل تطبيق الاتفاق”.

وأوضح أن ذلك متروك للآلية التي حددها الاتفاق السياسي ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وهي المخولة بدراسة التعديلات المطلوبة ، معتبرا أنه من “السابق لأوانه تحديد هذه التعديلات الآن” مشيرا إلى أن من بين المقترحات أن يتم الفصل بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

وحول ما إذا كان المجلس الرئاسي يعترف بالمشير خليفة حفتر كقائد للجيش الليبي قال سيالة “بالتأكيد هو القائد العام للجيش الليبي لا غبار على ذلك وهو قرار مجلس النواب الليبي”.

من جانبه ، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر ، إن جهود دول الجوار والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن دعم الحل في ليبيا لا يعني التدخل في قرار الليبيين.

ودعا كوبلر إلى “إعطاء الليبيين الوقت للحوار فيما بينهم للوصول إلى نتائج”.