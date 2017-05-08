بكين - أ ش أ

أكدت الصين أهمية أن تقوم الولايات المتحدة بتعزيز الاتصالات مع كوريا الشمالية حتى يتمكن الجانبان من التوصل الى توافق فى الرأى وبناء الثقة المتبادلة للتوصل الي تسوية للقضية الكورية.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ على تصريحات لوزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون حول استعداد واشنطن الدخول فى محادثات مع بيونج يونج عندما تتوافر الظروف الملائمة وتأكيده أن واشنطن أرسلت رسالة “واضحة جدا وحازمة جدا” لكوريا الشمالية مضمونها أنه لا يمكن أن يكون هناك ضمان لأمنها وازدهارها الاقتصادى إلا من خلال التزامها بنزع السلاح النووي.

وأكد قنغ إن الصين تدرك وتقدر تصميم الولايات المتحدة على الدفع بنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية، وذلك فى رد فعل له على تأكيدات تيلرسون أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير أو انهيار النظام فى كوريا الشمالية ولا حتى للتعجيل بتوحيد شطرى شبه الجزيرة الكورية.

ووصف المتحدث تلك التصريحات بالايجابية، مؤكدا انه يجب ان يتم اخذها على محمل الجد خاصة وان الولايات المتحدة اعربت بشكل واضح عن عزمها على حل القضية من خلال الحوار والتشاور.

وأعلن إن واشنطن هى أحد الأطراف الرئيسية فى القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية، ولهذا فإن بكين حريصة على مواصلة تشجيعها للقيام بدور بناء فى تسوية القضية سلميا.

وأعرب عن استعداد الصين التام للعمل مع جميع الاطراف، بما فيها الولايات المتحدة، للتوصل الى حل ودي للقضية.