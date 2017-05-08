القاهرة - أ ش أ

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات اللواء اسماعيل الجابر عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين، مشيرا إلى انه تم ارسالها الى مجلس الدولة لصياغتها استعداد لاقرارها من جانب وزير التجارة والصناعة.

وأشار اجابر – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين- إلى أن القانون 7 لا يعتبر بديلا عن القانون 121 لسنة 1982 والخاص بسجل المستوردين وإنما مكمل ومعدل له، مشيرا إلى استمرار العمل بالبنود التي لم يتم تغييرها.

وأضاف أن الهيئة قامت باعطاء المستوردين استنئاء لمدة شهر قابل للتجديد للبطاقة الاستيرادية للشركات والأفراد فى إطار التسهيل على المستوردين وعدم توقف العمليات الاستيرادية لحين صدور اللائحة التنفيذية.