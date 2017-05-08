القاهرة - أ ش أ

لقى اليوم ثمانيه مصرعهم من العناصر الإرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء القبض عليهم بطريق سفاجا – سوهاج و بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر .

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها ان من بين القتلى قيادي التنظيم” حلمي سعد مصري محارب” (التى احيلت اوراقه الى فضيلة المفتى في قضية “تحرك عناصر الحراك المسلح التابع للجماعة الإرهابية بمحافظة البحيرة”، ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا جنائية عسكرية أبرزها محاولة تفجير خط الغاز بالإسكندرية ، و قضية “انفجار مصنع تجهيز العبوات الناسفة “.

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .. وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها .