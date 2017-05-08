القاهرة - أ ش أ

أرسل المهندس محمود طاهر , رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي , برقية تهنئة باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية إلى المهندس هاني أبو ريدة , رئيس اتحاد الكرة, بعد نجاحه في الاحتفاظ بالمقعد الحر لقارة فريقيا فى انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا .

وفاز أبو ريدة بعضوية المكتب التنفيذي فى الانتخابات التى اجريت بالعاصمة البحرينية المنامة بعدد أصوات 50 صوتا مقابل 4 أصوات فقط للمرشح الكاميروني “ذولكفيلي” , ليحتفظ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعضوية الفيفا.