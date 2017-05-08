القاهرة-أ ش

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس رجل الأعمال أسامة مالك ومتهمين إثنين آخرين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بالرشوة.

وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا سبق وأمر بحبس أسامة مالك والمتهمين الآخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لماأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة تهم طلب وتقديم وتقاضي رشوة مالية والتوسط فيها.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على رجل الأعمال أسامة أحمد يوسف مالك – وشهرته أسامة مالك – رئيس مجلس إدارة شركة (أوكيه تراست) للاستيراد والتصدير، لقيامه بالاتفاق مع أحمد مختار محمود أبو بكر مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتسهيل إقامة معرض (لو مارشيه لا كازا) للأثاث بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المحددة.

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