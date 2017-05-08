القاهرة - اخبار مصر

تخلص مدمن مخدرات من والدته المسنة لسرقة أموالها بمنطقة المطرية؛ لشراء هيروين عن طريق ذبحها بالرقبة، وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، بإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من وائل فراج عامل، باكتشافه مقتل والدته، عاملة نظافة، بالشقة، وبالانتقال والفحص عثر على جثة مسجاة على ظهرها بأرضية غرفة النوم ترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة من الأمام وجرح قطعي باليد اليسرى وطعنتين بالبطن.

وتبين من المعاينة بعثرة محتويات الشقة ووجود كسر بشباك غرفة النوم من الداخل وسرقة قرطها الذهبي، و200 جنيه، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المُبَلِغ نجل المجني عليها والمشهور عنه تعاطي المواد المخدرة ودائم التشاجر معها.

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات وظروف وملابسات حدوث إصابته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التخلص من المجني عليها وسرقتها، واعترف نتيجة مروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من والدته وسرقتها والاستيلاء على الشقة سكنها عن طريق الميراث.