اخبار مصر - عصمت سعد

أكد وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار، ضرورة التوجه نحو التعليم التكنولوجي مثلما فعلت دول الصين وأمريكا وألمانيا، لتوفير عمالة مدربة يحتاجها سوق العمل،

وأضاف وزير التعليم العالي ان الدولة لديها رؤية واضحة في الفترة القادمة لتطوير التعليم الفني.

وأشار الوزير– خلال فعاليات الجلسة العامة الأولى لمؤتمر التعليم في مصر الذي تنظمه جامعة القاهرة، ومؤسسة أخبار اليوم، والتي تعقد تحت عنوان «رؤية لمستقبل التعليم في مصر» -أن هناك 2 مليون و 134 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية، و196 ألف طالب في القطاع الخاص بـ26 جامعة خاصة.

وأكد الوزير، أن الزيادة السكانية تتطلب التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، حيث نحتاج في عام 2030 إلى فتح جامعات جديدة وإضافة كليات في جامعات قائمة لاستيعاب 9 ملايين طالب.

وشدد عبد الغفار على ضرورة إعداد خريج بكفاءة عالية وهو ما يتطلب تحديث برامج الجامعات.

وطال بدخول القطاع الخاص كشريك أساسي في المنظومة التعليمية أسوة بالعديد من الدول.

وأكد د.خالد عبد الغفار، أن وزارة التعليم العالي بصدد الانتهاء من مشروع قانون للجامعات الأهلية.

كما طالب بتغيير نظام الثانوية العامة، ووضع امتحانات تقيس قدرات الطالب على التفكير.

وأكد وزير التعليم العالي ان التعليم الأساسي هو الهدف في المرحلة القادمة، موضحا أنه يوجد كم خطط استراتيجية كثيرة للتطوير وينقصنا إمكانيات التنفيذ.