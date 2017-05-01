القاهرة-أ ش أ

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إن التعليم الأساسي هو الهدف في المرحلة القادمة، موضحا أنه يوجد كم خطط استراتيجية كثيرة للتطوير وينقصنا إمكانيات التنفيذ.

واضاف أن الوزارة لديها رؤية واضحة في الفترة القادمة لتطوير التعليم الفني ، مشير الي ان 47% من الشباب يعملون في وظائف ليست في تخصصهم، و72% من الدراسات في مجال العلوم الإنسانية، 28% من العلوم التطبيقية وهذه نسبة قليلة جدا،وطالب بتغيير نظام الثانوية العامة، ووضع امتحانات تقيس قدرات الطالب على التفكير .

واعلن أن وزارة التعليم العالي بصدد الانتهاء من مشروع قانون للجامعات الأهلية، واكد ضرورة التوجه نحو التعليم التكنولوجي ، لتوفير عمالة مدربة.

وجاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة الأولى لمؤتمر التعليم في مصر الذي تنظمه جامعة القاهرة، والتي تعقد تحت عنوان “رؤية لمستقبل التعليم في مصر” -اشار الوزير أن هناك 2 مليون و 134 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية، و196 ألف طالب في القطاع الخاص بـ26 جامعة خاصة، وأن الزيادة السكانية تتطلب التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، حيث نحتاج في عام 2030 إلى فتح جامعات جديدة وإضافة كليات في جامعات قائمة لاستيعاب 9 ملايين طالب.