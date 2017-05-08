اخبار مصر- شيرين حسين

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالاتفاق مع المحامى الدولى خالد أبو بكر ، ليتولى متابعة التحقيقات الجارية فى قضية مقتل الشابة المصرية “شادن”، والتى تعرضت للدهس عند محطة ترام في مدينة بشرق ألمانيا.

كانت الوزيرة قد تواصلت سابقا مع أسرة الفتاة، لتقديم واجب العزاء وإعلان مساندتها ومتابعة الوزارة للقضية، كما تم الاتفاق مع والد شادن محمد، على توكيل الأستاذ خالد أبو بكر الذى أعلن بالتنسيق مع وزارة الهجرة عن توليه القضية على نفقته الخاصة.

كما تواصلت وزيرة الهجرة مع السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، الذى أكد إن السفارة استقدمت والدة الطالبة المتوفية، واستطاعت إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان ونقله لمصر.

وأشار الى أنه تم توجيه مذكرة رسمية للخارجية الألمانية لفتح تحقيق جنائي بسبب ترديد عبارات عنصرية من السائق ورفاقة الذين دهسوا الطالبة المتوفية، بالإضافة إلى التحقيق في الحادث.

وأضاف سفير مصر بألمانيا، خلال الاتصال مع وزيرة الهجرة أن التحقيقات لازالت جارية من جانب الشرطة الألمانية والنيابة العامة مع المتهم بجرم الدهس وشبهة التحريض على الكراهية والعنصرية، لافتا الى أنه في حال إدانة المتهم، سوف يلقى خمس سنوات من الحبس مع النفاذ على جرم التحريض على الكراهية، فضلا عن جريمة الدهس.