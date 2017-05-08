أخبار مصر - ياسمين سنبل

تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاثنين حيث نشط المؤشر الثلاثيني بدعم من عمليات شراء من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الاجنبية، فيما تراجعت اسهم الافراد تحت ضغوط بيعية للمحليون والعرب.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.07 % ليصل إلى 93. 12827 نقطة، كما ارتفع ” ايجي اكس 100 ” الاوسع نطاقا بنسبة 0.38 % ليغلق عند مستوى 67. 1374 نقطة.

في حين لم ينجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) في الحفاظ على مكاسبه الصباحية ليغلق على تراجع نسبي بلغ 0.06 % مسجلا 38. 597 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه ليصل إلى 666.5 مليار جنيه, بعد تداولات اجمالية بلغت نحو 940 مليون جنيه، منها 800 مليون جنيه في سوق الاسهم.

واوضح احمد العطيفي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان صعود المؤشر الثلاثيني جاء بعون من القوة الشرائية للاجانب والتي رجح ان تكون بدافع من اقرار قانون الاستثمار.

وأضاف العطيفي ان قيم التداولات اصبحت دون المليار جنيه وذلك عقب اقرار قانون ضريبة الدمغة.

وتوقع خبير اسواق المال ان يستهدف المؤشر الثلاثيني مستوى 13 الف نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الاحد تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية – أولى جلسات الاسبوع – وسط عمليات بيع من المستثمرين المصريين، قابلها شراء انتقائي من المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفرد الأجانب والعرب.