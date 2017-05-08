أوسلو -رويترز

حث مستثمرون يديرون أصولا بأكثر من 15 تريليون دولار حكومات على رأسها الولايات المتحدة على تنفيذ اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه.

وجاء في خطاب وقعته 214 مؤسسة مستثمرة ونشر اليوم الاثنين “بصفتنا مستثمرين مؤسسيين نعمل على الأمد الطويل، فإننا نعتقد أن الحد من التغير المناخي أمر ضروري لحماية استثماراتنا”.

وأضاف الخطاب “نحث كل الدول على احترام التزاماتها بموجب الاتفاق”. ومن بين الجهات التي وقعت على الخطاب نظام تقاعد موظفي الحكومة في كاليفورنيا وصناديق معاشات تقاعد في دول من السويد إلى استراليا.

ووجه الموقعون الخطاب إلى حكومات دول مجموعة السبع قبل قمة تعقد في إيطاليا يومي 25 و26 مايو ولقادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في ألمانيا في يوليو .

ومن المتوقع أن يعلن ترامب في الأيام القادمة إن كان سينفذ تهديده الذي صرح به خلال حملته الانتخابية بإلغاء اتفاق باريس الموقع في 2015 والذي يهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض من خلال التخلي تدريجيا عن استخدام الوقود الإحفوري.

ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لإقناع ترامب، الذي يريد تعزيز قطاع الفحم في الولايات المتحدة، بعدم الانسحاب من الاتفاق.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون حكوميون كبار من نحو 200 دولة في بون في الفترة من الثامن وحتى 18 من مايو لوضع قواعد تفصيلية لتطبيق اتفاق باريس للمناخ.