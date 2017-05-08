اخبار مصر - فيصل زكي

التقى وزير الطيران المدني شريف فتحي اليوم الاثنين مع محمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية والوفد المرافق له الذي يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو) المقامة حاليا بالقاهرة.

وخلال اللقاء استعرض وزير الطيران مع رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اجراءات نقل رحلات الشركة من مبني الركاب رقم 1 الي مبني الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة ، كما اثني وزير الطيران المدني علي استضافة طيران الشرق الأوسط لناشطي ومدوني مواقع التواصل الإجتماعي في مدينة شرم الشيخ والتغطيه المتميزه التى حظيت بها الزياره .

ومن جانبه أكد الحوت إستعداد شركة طيران الشرق الأوسط الدائم لدعم العلاقات المصرية اللبنانية وتنشيط السياحة بين الدولتين وفي نهاية اللقاء قدم لوزير الطيران المدني هدية تذكارية أصدرتها الشركه بمناسبة مرور 75 عاما علي إنشائها .