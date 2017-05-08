القاهرة - اخبار مصر

لقيت ربة منزل وطفليها مصرعهما، إثر حريق نشب في شقة سكنية بالمرج، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي باشتعال النيران في شقة داخل عقار سكني في المرج، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية، وبصحبته 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، وتم إخماد الحريق ومنع خطر امتداده إلى باقي الطوابق السكنية.

وبالفحص تبين تفحم ربة منزل وطفليها في الحريق، ويقوم رجال الحماية المدنية والبحث الجنائي بعمل المعاينة الأولية لمكان الحريق للوقوف على ملابسات وأسباب نشوبه.