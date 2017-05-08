أخبار مصر- سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اعدام 373 طن و 849 كيلو جرام أغذية متنوعة و14 الف و874 لتر عصائر لتغيرها فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى.. جاء ذلك خلال الحملات التى قامت بها ادارة مراقبة الاغذية على محافظات الجمهورية خلال شهر ابريل الماضى.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة مدير ادارة مراقبة الاغذية أنه تم المرور على 17 الف و 285 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة ، كما تم سحب 29 الف و51 عينة وارسلت للمعامل لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأشارت مدير ادارة مراقبة الاغذية الى تحرير 11الف و851 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها ، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 2057 منشأة لوجود مخالفات تؤدى الى خطر على الصحة العامة أو عدم وجود ترخيص لها .

وأضافت مدير ادارة مراقبة الاغذية أنه خلال ذات الفترة تم استخراج 30 الف و685 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين فى تداول الأغذية ، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء ، لافته الى إصدار 2185 شهادة تحت الإشراف الصحى والخاصة برسائل الأغذية التى يتم تصديرها.