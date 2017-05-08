القاهرة أ ش أ

واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية, حملتها التفتيشية الموسعة, لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون بمحافظة أسيوط.

واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية البؤر الإجرامية, وضبط العناصرالإجرامية الخطرة المشهور عنها الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة, والمحكوم عليهم الهاربين; حيث تم استهداف 4 بؤر إجرامية بمناطق القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية, وجزيرة الحواتكة بدائرة مركز شرطة منفلوط, وجزيرة بنى فيز بدائرة مركز شرطة صدفا والحوطا الشرقية بدائرة مركز شرطة ديروط .

وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية, عن ضبط 58 قطعة سلاح نارى متنوعة, شملت رشاش, و23 بندقية آلية, و23 بندقية خرطوش , و11 فرد محلى الصنع, و226 طلقة مختلفة الأعيرة, و7 خزن آلية, بحوزة 32 متهما, وفى مجال ضبط المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم, عن ضبط مسجل شقى خطر محكوما عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية إتجار بالمواد المخدرة, الطلوب ضبطه فى 4 جنايات “قتل وشروع فيه, سرقة بالإكراه, سلاح نارى”.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا المخدرات ,عن ضبط 4 قضايا مخدرات “3 إتجار, 1 تعاطى”, وبلغت الكميات المضبوطة 3 أفدنة ونصف مزروعة بنبات البانجو المخدر, باجمالى طنين, وفى مجال تنفيذ الأحكام, عن تنفيذ الف و501 حكم قضائى متنوعة (26 جنايات “10 مؤبد, 1 إعدام” – 396 جزئى ومستأنف – 800 غرامة – 279 مخالفة), وبلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها 58 عنصرا (32 إتجار بالأسلحة النارية ? 26 محكوم عليهم فى جنايات) .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده, واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.