القاهرة - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع فرع الأمن العام، من ضبط شخصين تخصصا في فرض السيطرة على الأراضي الزراعية المتنازع عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية وبحوزتهما أسلحة وذخائر نارية.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية مفادها قيام كلا من المدعو “قطبم.ق” 34 سنة عاطل “مسجل شقي خطر فرض سيطرة، والمدعو “عماد ص.إ” 32 سنة ، عاطل..مقيم بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السيطرة على الأراضي الزراعية المتنازع عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكنت قوات الأمن العام من ضبطهما خلال استقلالهما سيارة ملاكي بأحد مزارع الدواجن بدائرة المركز وبحوزتهما بندقية آلية وطبنجة حلوان و46 طلقة مختلفة الأعيرة ، ومبلغ مالي.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات .