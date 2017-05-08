القاهرة - أ ش أ

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أنها تعد أولى اهتماماته للسباق مع الزمن في الانتهاء من المشروعات وإقامة المناطق الصناعية قبل 30 يونيو 2018.

وأوضح مميش – خلال لقائه الأول اليوم الاثنين مع العاملين في المنطقة الاقتصادية – ان الشعب المصري يعول على العاملين بالمنطقة كثيرا في نهضتها كما تضع القيادة السياسية أملها في تنمية المنطقة بنجاح مشروعاتها التي تتحقق على أيادي العاملين بها سواء بالمناطق الاقتصادية أو الموانئ التابعة .. مؤكدا على ضرورة بذل قصارى الجهد في سبيل الوصول بالمنطقة لمصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وأفاد مميش بأنه على دراية كبيرة بجميع تفاصيل المنطقة وما يتبعها من دراسات وخطط تتم على أرض الواقع منذ نشأتها حيث إنه شارك منذ البداية في اختيار إحدى الشركات لوضع المخطط العام للمنطقة .. مؤكدا أن العمل بالمنطقة لن يبدأ من الصفر بل سيتم استكمال مسيرتها التنموية وتنفيذ المشروعات الموجودة بالفعل.