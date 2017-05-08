العريش - أ ش أ

بدأت صباح اليوم الاثنين امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية الست في محافظة شمال سيناء، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن.

وأكدت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، في تصريحات له، أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 8139 تلميذا وتلميذة موزعين على 99 لجنة على مستوى المحافظة.

وأضافت أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن شمال سيناء ل`تأمين لجان الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية إلى جانب توفير المستلزمات الضرورية للجان الامتحانات، وتكليف القطاعات المختلفة بمتابعة سير الامتحانات وتذليل أية عقبات من خلال غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية وغرف العمليات الفرعية في مختلف الإدارات التعليمية.

وشددت وكيل الوزارة على إتباع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات وعدم السماح بالغش داخل اللجان، وتوفير الجو المناسب للتلاميذ خلال فترة الامتحان، مؤكدة أن الامتحانات من المنهج المقرر والذي تم تدريسه، وفي مستوى الطالب المتوسط، وأنه تم الالتزام بالقواعد العامة لوزارة التربية والتعليم خلال وضع الامتحانات.

من ناحية أخرى، تواصلت لليوم الثاني على التوالي امتحانات الشهادة الابتدائية في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة .. حيث يؤدى الامتحانات عدد 9334 تلميذا وتلميذة موزعين على 178 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الست.

يذكر أنه تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بالنسبة لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي العام، وجاري استكمال الامتحانات بالنسبة للنقل الثانوي العام والفني (زراعي – صناعي – تجاري) ، وتجرى امتحانات النقل الإعدادي المهني والصف الثالث الإعدادي العام اعتبارا من اليوم.