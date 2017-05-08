المنامة - أ ش أ

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين إلى مملكة البحرين، لبدء زيارة رسمية يلتقي خلالها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين بشأن تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة.

كما سيتم مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف بين الدول العربية بما يسهم في تعزيز قدرتها على حماية مصالحها المشتركة ويلبى طموحات وآمال شعوبها، والوقوف بحسم أمام كافة محاولات التدخل الخارجي في شئونها.

وكان الرئيس السيسي قد توجه إلى البحرين قادما من الكويت صباح اليوم بعد بزيارة رسمية استغرقت يومين، حيث كان فى وداعه فى ختام الزيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.