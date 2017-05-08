القاهرة -أ ش أ

تحتفل النقابة العامة للتمريض غدا الثلاثاء باليوم العالمى للتمريض بمقر المركز القومى للتدريب بالعباسية بحضور وزيري الصحة والتعليم العالى ، ويستعرض الاحتفال أنشطة النقابة وخططها لتطوير المهنة بالتعاون مع الجهات صاحبة الإختصاص مثل وزارة الصحة والتعليم العالى والجامعات المصرية.

وصرحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ، اليوم الاثنين ، إن اليوم العالمى للتمريض بمثابة دعوة لتقدير مهنيو التمريض على الجهود التى يبذلونها فى حول العالم.

وأضافت أن الدستور المصرى حث على دعم التمريض والإهتمام به لكونه أحد أهم دعائم المنظومة الصحية مشيرة إلى أن النقابة تعمل حاليا على تعديل البنية التشريعية لمنظومة التمريض .

وتابعت كوثر محمود أن النقابة تقوم سنويا بتكريم عدد كبير من التمريض لجهودهم الكبيرة فى خدمة المرضى لافته إلى أن نسب العجز لا تتعدى 15 % بين التمريض بالجمهورية وجارى وضع كافة البرامج التعليمية والتدريبية لسد هذ العجز .