نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
رئيس الوزراء يؤكد إهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة
اسماعيل يفتتح معرض التكنولوجيات المساعدة
الرئيس السيسي يغادر الكويت متوجها الى البحرين
تخصيص 30 منفذا لبيع المواد الغذائية بأسعار مناسبة
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا .. والعظمى بالقاهرة 39
رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي للاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة
ملء خزان الغاز بهليوبوليس .. الأربعاء
كثافات بكوبرى التونسى بسبب احتراق سيارة
بدء امتحانات الشهادة الإبتدائية بالمنوفية
الرئيس يستقبل أعضاء مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي
الرئيس يستقبل المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية
بالصور..الفريق حجازى يتفقد منظومات التسليح بالقوات البحرية
“القوى العاملة” تتابع صرف مستحقات مواطن توفي في إيطاليا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع “المحافظين” لمتابعة استعدادات رمضان
“جمعيات المشروعات الصغيرة” تشيد بقانون الاستثمار
إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة لإجراءات الفحص الحجري
سامي: إعفاء أرباح صناديق الاستثمار الخيرية من الضرائب.. محل دراسة
البنا يبحث مع وفد سعودي زيادة فرص تبادل الحاصلات الزراعية
الهدوء يسيطر على أسعار الدولار في البنوك
639.5 مليون جنيه صافي أرباح “القابضة للصناعات الغذائية” في 2016/2015
الصناعات الهندسية: نسعى لإنتاج المعدات محليا
وصول 6500 طن بوتاجاز لموانى السويس
نصر: سننشر سنوياً قائمة الشركات المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار
المصيلحي يرأس اجتماع الجمعية العامة للقابضة للصناعات الغذائية
بوتين يدعو ماكرون للتعاون مع روسيا
مقتل 34 من “داعش” في غارات جوية بأفغانستان
بدء اول عملية اجلاء لمقاتلين معارضين بدمشق
مارتن كوبلر يلتقى ممثل الاتحاد الأفريقي فى ليبيا
بدء اول عملية اجلاء لمقاتلين معارضين بدمشق
مارتن كوبلر يلتقى ممثل الاتحاد الأفريقي فى ليبيا
اضراب الاسرى الفلسطينيين يدخل يومه 22
اصابة 3 من رجال الأمن بانفجار في بيشاور
رسميا ..ماكرون يحصل على 66.9 % من أصوات الفرنسيين
مليونا طفل شردتهم الحرب في جنوب السودان
روسيا تطرح مشروعا لوقف التصعيد في سوريا
مقتل وإصابة 50 من مليشيات الحوثي باليمن
الأهلي يسعى للفوز على النصر للتعدين بالدوري و3 مواجهات اخرى
اعداد الملف النهائي لإدراج جزيرة فرعون بقائمة التراث العالمي
البدينات أقل عرضة للاصابة بتسمم الحمل
النوم وتناول الطعام بانتظام يحمي الأطفال من البدانة
نجاح تجربة تحليق أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية
أوباما يتسلم جائزة “الشجاعة السياسية” من مؤسسة جون كنيدي
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