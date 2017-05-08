بوخارست -أ ش أ

أودعت السلطات البريطانية مواطنين رومانيين السجن لإدانتهما بسرقة قرابة 1.9 مليون يورو من ماكينات الصرف الآلية في أنحاء المملكة وذلك بالبرمجيات

الخبيثة من خلال إصابتها بفيروس حاسوب متطور.

وصدر الحكم ضد إيمانويل ليو -30 عاما – بالسجن لمدة أربعة أعوام وعشرة أشهر، بينما حكم على جيورجي ميرزاك -32 عاما- بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري هذا الأسبوع، أن المواطنين الرومانيين كانا عضوين في عصابة من شرق أوروبا أغارت على 51 ماكينة صراف آلي خلال عطلة للبنوك، وتمكنا من الوصول إلى ماكينات الصرف والوصول إلى نظام التشغيل بالبرمجيات الخبيثة ثم تفريغ محتوياتها بالكامل.

وتمكنت الشرطة البريطانية من القبض على المتهم الأول في باكاو برومانيا ثم تم ترحيله إلى بريطانيا، بينما تمكنت الشرطة الفرنسية من اعتقال المتهم الثاني في مدينة “كان” جنوبي البلاد ، بناء على مذكرة اعتقال أوروبية وجرى ترحيله إلى المملكة المتحدة في فبراير الماضي.