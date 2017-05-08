الإسماعيلية - أ ش أ

أصدر محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، اليوم الإثنين قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى.

وأوضح المحافظ – فى بيان – أن اللجنة سيرأسها كل من مدير أمن الإسماعيلية أو من ينوب عنه والمستشار العسكري للمحافظة وعضوية مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير عام إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم وعدد من رؤساء المراكز و المدن على مستوى المحافظة .

وقال طاهر إن اللجنة تختص بوضع تصور وتقديرات للمواقف و الأزمات التى قد تحدث قبيل او أثناء الامتحانات والعمل على وضع السيناريوهات والخطط المختلفة لحلها بالإضافة إلى عمل خطط تأمينية للجان سير الامتحانات من الخارج و توفير وسائل النقل والتأمين لأوراق الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع مع تقديم الدعم اللازم للجان و الاطمئنان على انتظام سير العمل باللجان واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير المناخ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.