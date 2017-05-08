القاهرة - أ ش أ

بحثت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مع نيل هوكينز السفير الاسترالي بالقاهرة أوجه التعاون في مجال الاصلاح الاداري.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 التي تنفذها الحكومة حاليا تشمل أهداف محددة للاصلاح الادراي كمتطلب مهم لتحقيق نمو القتصادي.

وركزت على أن الحكومة تولي أهمية فائقة لربط التعليم بسوق العمل بما يزيد من معدلات التشغيل لشباب الخريجين.

واستمعت الوزيرة إلى خبرة استراليا في تطبيق قانون جديد للعمل وكيفية الاستفادة من ذلك في تطبيق قانون الخدمة المدنية.

كما تم مناقشة أوجه التعاون مع استراليا في مجالات التدريب وبناء الكوادر الوظيفية واختيار أفضل العناصر للعمل بالجهاز الاداري للدولة.