القاهرة-أ ش أ

“67” هو عنوان رواية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، صدرت مؤخرا عن دار الثقافة الجديدة، بعد مرور 45 سنة على كتابتها.

ويؤكد صنع الله إبراهيم انها روايتة الثانيه بعد “تلك الرائحة”، وأنه كتبها في بيروت خلال صيف 1968 ولم يفكر في نشرها بمصر لظروف الرقابة وقتها، وباءت محاولته نشرها في لبنان بالفشل، فانشغل عنها ولم يتذكرها إلا بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

ويضيف صنع الله إبراهيم إنه تردد مع ذلك في نشرها “لكن أصدقائي شجعوني، بالإضافة إلى شعوري بقرب النهاية المحتومة لرحلتي”.

وجاء كذلك في تقديمه ” أبقيت على النص الوارد في المخطوطة كما هو دون تغيير فيما عدا تصويب الأخطاء اللغوية”.

الرواية جاءت في 158 صفحة وقد سبق نشرها في مجلة “عالم الكتاب” في أغسطس 2015.