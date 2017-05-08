الإسماعيلية - أ ش أ

حققت صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي إيرادات بلغت جملتها 158 مليونا و812 ألف دولار نتيجة تصدير مليون و572 ألف طن من الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية لعدد من الدول العربية والأوروبية.

واوضح المهندس فتحي محروس مديرعام التسويق الزراعي بمديرية زراعة الإسماعيلية في بيان الاثنين ان صادرات الفاكهة الطازجة والمجمدة تصدرت قائمة الصادرات بإجمالي 110 ملايين و904 ألاف دولار نتيجة تصدير 743 ألفا و810 أطنان تلتها صادرات المحاصيل الحقلية بإجمالي 39 مليونا و 612 ألف دولار نتيجة تصدير 824 ألفا و 747 طنا.

وأشار إلى أن صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال العام الماضي كانت قد حققت إيرادات بلغت جملتها 339 مليونا و800 ألف دولار نتيجة تصدير 6 ملايين و697 ألف طن.