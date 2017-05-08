القاهرة - أ ش أ

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى تمكنت من ضبط 22 فردا من المشتبه بهم فى تنفيذ عمليات إرهابية بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث – في بيان أصدره اليوم الاثنين – أنه يجرى التحقيق مع المشتبه بهم بواسطة الجهات المعنية.

يأتى ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وقطع طرق الإمداد عنهم بشمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى، تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسى بعمق 10 أمتار مبطن بالخشب على الشريط الحدودى جنوب مدينة رفح ، وعثر بداخله على “كابلات كهرباء وإتصالات،ماسورة أكسجين ، سماعات”، مع اكتشاف وتدمير وكر تابع للعناصر التكفيرية بجوار فتحة النفق .