رام الله - أ ش أ

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثيقة السياسية الجديدة لحركة “حماس” في سلة مهملات متهما الحركة ب`”الكذب على العالم حين أعلنت قبولها بدولة فلسطينية على حدود 1967″.

وصرح نتنياهو في مقطع مصور نشره الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان وتداولته وسائل الإعلام العبرية إن “وثيقة حماس الجديدة تلفيق كامل للحقيقة وتنص على أنه ليس لإسرائيل أي حق بالوجود, وإن كل سنتيمتر من أرضنا يعود للفلسطينيين وأنه لا حل مقبول إلا بزوال إسرائيل”.

واتهم نتنياهو حماس بأنها تريد “استخدام الدولة الفلسطينية لتدمير إسرائيل”.

وفي المقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال نتنياهو إن وسائل الإعلام خدعت بهذه “الأنباء المزيفة” وأضاف إن حماس في “وثيقة الكراهية تكذب على العالم”.

واختتم نتنياهو التسجيل بقوله إن “حماس تقتل النساء والأطفال وتطلق عشرات الآلاف من الصواريخ على منازلنا إنها تقوم بغسل مخ للأطفال الفلسطينيين في معسكرات رياض أطفال انتحارية”..