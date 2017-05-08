باريس - د ب أ

أنعش أولمبيك مارسيليا آماله في الصعود لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج)، في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين والصعب 2/1 على ضيفه نيس، في المرحلة 36 لبطولة الدوري الفرنسي، امس الأحد.

وارتفع رصيد مارسيليا بذلك إلى 58 نقطة في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، فيما تجمد رصيد نيس عند 77 نقطة في المركز الثالث.

وضمن نيس تأهله رسميًا لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتقدم مارسيليا بهدف عن طريق بافيتمبي جوميس في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل النجم الإيطالي، ماريو بالوتيلي لنيس في الدقيقة 50.

وعاد مارسيليا للتقدم مجددًا بهدف سجله باتريس إيفرا في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/1.