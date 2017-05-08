لندن - أ ش أ

أنعش أرسنال، آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الموسم المقبل، بعد الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد (2-0) امس الأحد، في قمة الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية الفريق اللندني في الشوط الثاني وحملت توقيع كل من السويسري جرانيت شاكا وداني ويلبيك في الدقيقتين 54 و57 على الترتيب.

بهذا الانتصار يرفع أرسنال رصيده ل`63 نقطة في المركز السادس ويستعيد آماله مجددا في المنافسة على المركز الرابع المؤهل للدور التمهيدي بدوري الأبطال, الذي يحتله مانشستر سيتي, حيث لم يعد يفصله عنه سوى 6 نقاط, مع تبقي مباراتين مؤجلتين للفريق.

في المقابل, تجمد رصيد كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو “مانشستر يونايتد” عند 65 نقطة في المركز الخامس مع تبقي مباراة مؤجلة له.